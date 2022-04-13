اليوم السابع
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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.47% بختام تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 13 أبريل 2022 01:52 م
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.47% بختام تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.801 مليار جنيه.
 
تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47%، ليغلق عند مستوى 10847 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1862 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 13332 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4332 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1814 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2767 نقطة.
 

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