أبشع طرق التعذيب.. "المقصلة" أشهر وسائل الإعدام عبر التاريخ .. اعرف الحكاية

كتب - أحمد عبد الهادى

تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان" أبشع طرق التعذيب"، والتي توضح عددا من الجرائم الغريبة للتعذيب التي حدثت علي مر التاريخ في دول العالم، والتي انتشر سماع قصصها علي السوشيال ميديا مؤخرا بعد انتشاره، وتحتوى هذه الصفحات على جرائم غريبة ومثيرة قد لا يصدقها القارئ أو تخطر بباله.

وفى حلقة اليوم نستعرض، قصة طريقة المقصلة، والتي تعتبر واحدة من أشهر وسائل الإعدام عبر التاريخ حيث يتم وضع شفرة حادة على الحبل ويتم وضع رأس الضحية في منتصف الإطار ثم تنخفض الشفرة حتى تقطع رأس الضحية، وكانوا يعتبرون ان تلك الوسيلة اكثر انسانية واقل ايلاما من وسائل التعذيب لأنها تتم في لحظة واحدة ولا يشعر المحكوم عليه بأي ألم.