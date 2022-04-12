ما هى الأطعمة الممنوعة لمريض الكبد في رمضان؟

فاطمة ياسر

ماذا يفعل مريض الكبد في رمضان؟..سؤال يبحث مرضي الكبد عن إجابته، للتعرف علي أفضل وأهم النصائح الصحية التي يجب اتباعها لتجنب حدوث أي مضاعفات صحية خلال الشهر الكريم.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE"، أبرز وأهم الأطعمة المشروبات الممنوعة علي مرضي الكبد ومنها:

-الأطعمة المقلية تعد من أبرز الممنوعات علي مرضي الكبد، لأنها تحتوي علي نسبة عالية من الدهون التي تعرض صحة الكبد للخطر، وقد تتسبب في الإصابة بالالتهاب.

-اللحوم المصعنة كاللانشون والبورجر والسوسيس، والأطعمة المصنعة الأخري، التي تعرض صحة الكبد للخطر، ويجب تجنب تناولها.

-السكريات والحلويات، الإكثار من تناول السكريات والحلويات تتسبب في تراكم الدهون بالجسم، ويزيد من فرص إصابتك بالكبد بالدهني، ولذا تجنب ذلك وأبتعد عن تناول هذا.

-هل تعلم أن الإكثار من تناول المشروبات الغازية تزيد من فرص تعرض صحة الكبد للكثير من المشاكل الصحية، وتعرض الكبد ليصبح دهني.

-المخللات تعرضك للإصابة بتليف في الكبد والسبب ارتفاع نسبة الصوديوم في الدم بسبب غناها بالأملاح.