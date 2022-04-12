تحرير 37 محضرا تموينيا متنوعا بالأسواق فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت مديرية التموين بدمياط بإشراف المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط حملة موسعة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الجشع و الاستغلال.



اسفرت الحملة عن ضبط 3 محاضر غش تجارى لنقص وزن شاكير الدقيق عن الوزن المقرر ضد 2 مطحن خارج المحافظة و1داخل المحافظة، 3محضر نقص وزن خبز بلدى، 5محضر مستودعات غاز لعدم الاعلان عن الاسعار، 2محضر لحوم مكشوفة، 2محضر عدم إعلان عن مخزن، 15محضرعدم اعلان عن الاسعار، 7محضر عدم حمل شهادة صحية

بإجمالى عدد 37محضرا.



وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.









