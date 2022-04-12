استمرار المرحلة الـ22 من "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تواصلت فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة كلنا واحد والتي تستمر حتى انتهاء شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.

وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالي (993) فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجا التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% ، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/MoiEgy/posts/337694548393936).