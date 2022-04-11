هل يجب تناول الزنك والمغنيسيوم معًا؟

كتبت - ميرفت رشاد

يعتبر الزنك والمغنيسيوم من المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم، وهذا يعني أنه يجب عليك تلبية احتياجاتك اليومية عن طريق استهلاكهما من خلال الأطعمة أو المكملات ، لأن الجسم لا يستطيع صنعهما بنفسه، في حين أن كل من الزنك والمغنيسيوم لهما نفس القدر من الأهمية، إلا أن هناك فكرة خاطئة مفادها أنه لا يجب عليك أخذ الاثنين معًا وفقا لما نشره موقع " mindbodygreen".

أسباب استخدام مكملات الزنك:

للزنك عدد من الفوائد ، يساعد في تعزيز صحة الجلد والشفاء ، وله إجراءات مضادة للالتهابات ، ويدعم صحة عينيك، يلعب المعدن دورًا كبيرًا في وظائف المناعة، إنه حيوي لإنتاج الخلايا المناعية ، مثل العدلات ، والضامة ، والخلايا البائية ، والخلايا التائية ، ويضمن نظام المناعة الفطري ،خط الدفاع الأول لجسمك يعمل كما ينبغي.

أسباب تناول مكملات المغنيسيوم

يشارك المغنيسيوم في أكثر من 600 تفاعل كيميائي في الجسم، ومثل الزنك ، فهو مهم للغاية للصحة المثلى، تعتمد قدرة أعصابنا على نقل الإشارات في جميع أنحاء نظامنا العصبي المركزي (الدماغ ، النخاع الشوكي ، إلخ) هذا المعدن ضروري لإنتاج الحمض النووي ، والحمض النووي الريبي ، والبروتينات.

قوة تناول الزنك والمغنيسيوم معا:

تتفاعل جميع العناصر الغذائية مع بعضها البعض بطريقة ما يمكن أن تعمل معًا ، وتعزز الامتصاص وتعززه ، أو تعمل أحيانًا ضد بعضها البعض ، وتتنافس على الامتصاص.

الزنك والمغنيسيوم من المعادن المتآزرة التي تعمل معًا عند تناولها بالجرعات الصحيحة، غالبًا ما يتم الجمع بين هذه المعادن بسبب فوائدها المتداخلة ، إذا كنت تشك في أنك لا تلبي احتياجاتك من الزنك أو المغنيسيوم ، فإن المكمل الذي يجمع بين الاثنين، أو مجرد تناول المكملات في نفس اليوم ،يمكن أن يساعدك في إعادة مستوياتك إلى وضعها الطبيعي.