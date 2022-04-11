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نائبة رئيس وزراء أوكرانيا: روسيا منعت عمليات الإجلاء اليوم من دونيتسك

الإثنين، 11 أبريل 2022 08:50 م
نائبة رئيس وزراء أوكرانيا: روسيا منعت عمليات الإجلاء اليوم من دونيتسك دونيتسك
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، إن روسيا منعت عمليات الإجلاء اليوم من دونيتسك، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

حذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الاثنين، من إمكانية قيام روسيا باستفزازات في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا لاتهام أوكرانيا بالاعتداء.


وأفادت هيئة الأركان - في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" - "أنه من المحتمل أن تقوم القوات المسلحة الروسية بأعمال استفزازية في منطقة ترانسنيستريا بجمهورية مولدوفا من أجل اتهام أوكرانيا بالاعتداء على دولة مجاورة."


وأضافت أنه من المرجح أن تواصل القوات الروسية قصف منشآت البنية التحتية للنقل في أوكرانيا لتدميرها أو تعطيلها من أجل عرقلة وصول إمدادات السلع إلى مناطق النزاع .

 

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