اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجيش الأوكرانى: روسيا ستقوم باستفزازات فى مولدوفا لاتهام كييف بالاعتداء

الإثنين، 11 أبريل 2022 02:01 م
الجيش الأوكرانى: روسيا ستقوم باستفزازات فى مولدوفا لاتهام كييف بالاعتداء أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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حذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الاثنين، من إمكانية قيام روسيا باستفزازات في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا لاتهام أوكرانيا بالاعتداء.


وأفادت هيئة الأركان - في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" - "أنه من المحتمل أن تقوم القوات المسلحة الروسية بأعمال استفزازية في منطقة ترانسنيستريا بجمهورية مولدوفا من أجل اتهام أوكرانيا بالاعتداء على دولة مجاورة."


وأضافت أنه من المرجح أن تواصل القوات الروسية قصف منشآت البنية التحتية للنقل في أوكرانيا لتدميرها أو تعطيلها من أجل عرقلة وصول إمدادات السلع إلى مناطق النزاع .


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