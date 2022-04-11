اليوم السابع
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مطار هيثرو يسجل أكثر الشهور ازدحاما منذ بدء وباء كورونا

الإثنين، 11 أبريل 2022 10:43 ص
مطار هيثرو يسجل أكثر الشهور ازدحاما منذ بدء وباء كورونا مطار هيثرو - صورة أرشيفية
وكالات

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سجل مطار هيثرو البريطاني، أكثر الشهور ازدحاما منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا، معلنا أن 4.2 مليون مسافر استخدم المطار في مارس.

وحسب موقع روسيا اليوم، يمثل هذا الرقم بحسب المطار، ما يقرب من ثمانية أضعاف عن الإجمالي خلال نفس الشهر من عام 2021.

وقال الرئيس التنفيذي للمطار، جون هولاند كاي: "إنه لأمر رائع أن نرى المطار يعود إلى الحياة بعد عامين، وأود أن أشكر جميع زملاء فريق هيثرو على العمل معا لخدمة مسافرينا".

وأضاف "يبذل الجميع في مطار هيثرو كل ما في وسعنا للتأكد من أن الركاب يسافرون في طريقهم بأكبر قدر ممكن من السلاسة والأمان."

 

 


مطار هيثرو

كورونا

بريطانيا

اصابات كورونا

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