محافظ أسيوط يتابع أعمال إنشاء المركز الطبى الشامل بقرية أبو كريم بتكلفة 36 مليون جنيه

أسيوط – فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بدء أعمال إنشاء المركز الطبي الشامل بقرية عرب أبو كريم التابعة لمركز ديروط وسط فرحة الأهالي وهتافات "تحيا مصر" و "تحيا السيسي" ، وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير الوادي الجديد ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويتضمن ذلك تجهيز المركز بما يتوافق مع نموذج التأمين الصحي الشامل الذي اعتمدته وزارة الصحة وذلك في ظل ملحمة البناء والتنمية التي تقوم بها الدولة حالياً لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنمية الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.

رافقه خلال الجولة النائب حمادة زين قرشي عضو مجلس الشيوخ والنائب محمد عيد عبدالجواد والنائب حمادة زهيرى عضوا مجلس النواب والمهندس محمد عادل دياب المدير التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادي الجديد ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعيون ابراهيم نائب رئيس مركز ومدينة ديروط والمهندس حازم سيد منسق عام المشروعات والمهندس أحمد مصطفى المشرف على تنفيذ مشروعات الوحدات الصحية بمركزي ديروط ومنفلوط والمهندس أحمد ممدوح المشرف على تنفيذ مشروعات مراكز الشباب بمركزي ديروط ومنفلوط ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال.

حيث بدأ المحافظ ومرافقوه زيارتهم للقرية بلقاء العشرات من أهالي القرية الذين رحبوا بالمحافظ ومرافقوه وسط استقبال كبير من الاهالي الذين بادروا بترديد هتافات "تحيا مصر" و "تحيا السيسي" كما رددوا النشيد الوطني موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على مبادرته الكريمة واهتمامه بأهالي قرى الصعيد وأعلن الأهالي تبرعهم بقطعة أرض لتضاف على مساحة الوحدة الصحية القديمة بالقرية حتى يمكن إنشاء مركز طبى شامل لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة لها استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار المحافظ إلى أن المركز الطبي الشامل بقرية أبوكريم سيجرى تنفيذه بتكلفة 36 مليون جنيه ويتكون من 3 طوابق "أرضي و2 علوى" ويحتوى الدور الأرضي على عيادة طب الأسرة وتطعيمات وعيادة أسنان ومركز كبار السن وخدمات تثقيفية وعيادة اسعافات أولية ومتابعة حمل ويحتوى الدور الأول علوى على غرفة أنظمة وعيادة طب أسرة ومشورة ومعمل والدور الثانى العلوي من غرفة تعقيم ومغسلة ومخزن والادارة وذلك تسهيلًا على المواطنين للحصول على الخدمة الطبية بسهولة ويسر معلناً دعمه الكامل وتدخله لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات مؤكدًا أن النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة تزامنًا مع تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة بالإضافة إلى تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا والتى تستهدف في محافظة اسيوط تنفيذ 137 وحدة صحية ومركز صحي شامل بالقرى الأكثر احتياجًا وفقاً للمواصفات الخاصة بوزارة الصحة ومنظومة التأمين الصحي الشامل للمواطنين موجهاً بضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة والميدانية لجميع الأعمال الجاري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا.



وصول مافظ أسيوط لمركز الطب الشامل بقرية أبوكريم بديروط



محافظ أسيوط يحتضمن أحد المواطنين أثناء زيارته للمركز الطبي بقرية أبوكريم

محافظ أسيوط يتوسط المواطنين بالمركز الطبي بقرية أبوكريم بديروط

محافظ أسيوط يجلس باستراحة المركز الطبي بقرية أبوكريم بديروط

محافظ أسيوط وسط المواطنين بمركز الطب الشامل