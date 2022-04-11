المؤبد لعاطل وسائق غيابيا فى سوهاج لاتهامهما بالاتجار فى مخدر الهيروين

سوهاج محمود مقبول

قضت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشار أحمد عبدالمنعم محمود الرئيس بالمحكمة والمستشار مصطفى أبو القاسم زيدان نائب الرئيس وحضور ووكيل النائب العام أسامه عبدالمنعم وأمانة سر عصام الألفى، بمعاقبة ط .ي . ب 37 سنة عاطل و م . ع . خ 34 سنة سائق توك توك الأول يقيم بدائرة مركز شرطة جهينة والثانى بدائرة مركز شرطة المراغة بالحبس المؤبد غيابيا وذلك لحيازتهم مخدر الهيرويين بقصد الاتجار.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات إلى الأجهزة الامنية بمديرية أمن سوهاج بقيام ط .ي . ب 37 سنة عاطل و م . ع . خ 34 سنة سائق توك توك الأول يقيم بدائرة مركز شرطة جهينة والثانى بدائرة مركز شرطة المراغة بجلب كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة تم إستهداف المتحرى عنهما إلا أنهما لاذا بالفرار وتم ضبط كمية من مخدر الهيرويين وتبين قيامهما بإتخاذ دائرة مركز شركة جهينة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى وتم ضبط سلاح أبيض عبارة عن مطواه ومركبة توك توك يتم إستخدامها فى عملية ترويج المواد المخدرة وتوزيعها على العملاء.

يذكر أن محكمة جنايات سوهاج قضت قبل ذلك برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشار أحمد عبدالمنعم محمود الرئيس بالمحكمة والمستشار مصطفى أبو القاسم زيدان نائب الرئيس وحضور وكيل النائب العام المستشار حاتم عبدالله عبدالرحمن وأمانة سر عصام الألفى، بالسجن المشدد 10 سنوات لكلا من عباس . ح . 31 سنة حداد مسلح وعماد . ع . ح 20 سنة عامل لقيامهما بقتل المجنى عليه جمال . ع . ا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بمركز دار السلام جنوب شرقى سوهاج.

ترجع الواقعة والمقيدة برقم 3041 لسنة 2017 إلى عام 2017 حيث قام المتهمان عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتل المجنى عليه جمال . ع . ا وأعدا لهذا الغرض أسلحة نارية وما أن ظفرا به حتى أطلقا صوبه أعيرة نارية فأحدثت إصابته التي أودت بحياته.