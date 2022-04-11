اليوم السابع
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الرئيس الأوكرانى زيلينكسى: سنعيد بناء بلادنا بسرعة وسنلهم العالم

الإثنين، 11 أبريل 2022 05:27 م
الرئيس الأوكرانى زيلينكسى: سنعيد بناء بلادنا بسرعة وسنلهم العالم الرئيس الأوكرانى زيلينسكى
ريهام عبد الله

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أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، ثقته فى نجاحهم فى إعادة بناء دولتهم بسرعة، قائلا :"ستكون إعادة إعمار تاريخية، مشروع من شأنه أن يلهم العالم".

وقال زيلينسكى عبر انستجرام:"أنا واثق من أننا سننجح في إعادة بناء دولتنا بسرعة، مهما كانت الخسائر .. ستكون إعادة إعمار تاريخية، مشروع من شأنه أن يلهم العالم مثل نضالنا من أجل الحرية، تماما مثل كفاحنا من أجل أوكرانيا".

الرئيس الأوكرانى
الرئيس الأوكرانى
ومن جهة أخرى أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، عزمه تشكيل محكمة دولية، لتقديم روسيا للعدالة، قائلا :"سنعمل على تطوير آلية دولية للتعويض عن الأضرار التي لحقت بدولتنا".

وقال زيلينسكى عبر انستجرام :"نحن نعمل على إنشاء محكمة دولية لتقديم المحتلين للعدالة، نحن نعمل على تطوير آلية دولية للتعويض عن الأضرار التي لحقت بدولتنا، سنعيد بناء كل ما دمر، وسنعاقب كل مجرم".

فيما قال فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكرانى، إن بلاده تريد المزيد من المساعدات للنجاة من هذه الحرب ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وأضاف فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا تحشد عشرات الآلاف من الجنود استعدادا للمعركة المقبلة.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن عشرات الآلاف قتلوا على الأرجح في ماريوبول، لافتا إلى أن روسيا دمرت المئات من البنية التحتية الأوكرانية من بينها نحو 300 مستشفى.

وقال فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تهدد أوروبا بأكملها وليس أوكرانيا فحسب.


زيلينسكى

الرئيس الاوكرانى

فولوديمير زيلينسكى

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الحرب فى اوكرانيا

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