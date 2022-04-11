الرئيس الأوكرانى زيلينسكى: سنعمل على تشكيل محكمة دولية لمعاقبة روسيا

ريهام عبد الله

أكد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، عزمه تشكيل محكمة دولية، لتقديم روسيا للعدالة، قائلا :"سنعمل على تطوير آلية دولية للتعويض عن الأضرار التي لحقت بدولتنا".

وقال زيلينسكى عبر انستجرام :"نحن نعمل على إنشاء محكمة دولية لتقديم المحتلين للعدالة، نحن نعمل على تطوير آلية دولية للتعويض عن الأضرار التي لحقت بدولتنا، سنعيد بناء كل ما دمر، وسنعاقب كل مجرم".



الرئيس الأوكرانى



زيلينسكى



فولوديمير زيلينسكى

ومن جهة أخرى قال فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكرانى، إن بلاده تريد المزيد من المساعدات للنجاة من هذه الحرب ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وأضاف فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا تحشد عشرات الآلاف من الجنود استعدادا للمعركة المقبلة.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن عشرات الآلاف قتلوا على الأرجح في ماريوبول، لافتا إلى أن روسيا دمرت المئات من البنية التحتية الأوكرانية من بينها نحو 300 مستشفى.

وقال فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تهدد أوروبا بأكملها وليس أوكرانيا فحسب