اليوم السابع
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الإثنين، 11 أبريل 2022 03:44 م
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إصلاح كسر ماسورة مياه بحلوان وإعدام لحوم فاسدة خلال حملة على المحال

الإثنين، 11 أبريل 2022 03:20 م
إصلاح كسر ماسورة مياه بحلوان وإعدام لحوم فاسدة خلال حملة على المحال كسر ماسورة مياه - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تلقت غرفة العمليات بحي حلوان بلاغا بشأن وجود كسر ماسورة صرف صحي بشارع  اسماعيل كامل  وشارع مسجد عزام  بحلوان فقد قامت الأجهزة التنفيذية بسرعة التوجه للعنوان المذكور والتنسيق مع الصرف الحي وتم الانتهاء من الاصلاح وشفط المياه المتراكمة كما تم تكثيف أعمال النظافة والتجميل لخلق بيئة نظيفة وحضارية للمواطنين بمختلف شوارع الحي استهدفت الحملات ميدان محطة حلوان وشارع الداير الغربي بحلوان . 
 
وفي ضوء مكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة كأحد الحقوق الاساسية للمستهلك  قامت لجنه حمايه المستهلك والمشكلة من الطب البيطري وإدارة التموين ومباحث التموين وشرطة المرافق وادارة شئون البيئه بالحي بالمرور والتفتيش على الأسواق  لضبط المخالفات. 
 
وتم المرور على عدد من محلات الجزاره وتم التأكد من أختام اللحوم وانها مذبوحه داخل المجازر الحكوميه المعتمده والاطلاع علي قسائم بيع وذبح اللحوم المعروضه داخل المحلات وفحصها والتاكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك الادمي وتم إعدام غير الصالح  أمام اللجنه المشكله واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
 

القاهرة

اللحوم الفاسدة

كسر ماسورة مياه

حلوان

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