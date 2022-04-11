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أخبار 24 ساعة..وزيرة الهجرة: الله يحمى مصر بأذان المساجد وأجراس الكنائس

الإثنين، 11 أبريل 2022 12:22 ص
أخبار 24 ساعة..وزيرة الهجرة: الله يحمى مصر بأذان المساجد وأجراس الكنائس السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 

وزير الأوقاف: من قلل هامش ربحه وقت الأزمات تخفيفًا على الناس فهو له صدقة

المفتى: من نذر شيئا وعلقه على شرط أصبح إلزاما عليه
وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء جُدد بالجامعات
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"شارع المعز" أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية.. تعرف على تاريخ نشأته
مطار القاهرة ينقل اليوم 44 ألف راكب على متن 374 رحلة جوية
 

 


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