أخبار 24 ساعة..وزيرة الهجرة: الله يحمى مصر بأذان المساجد وأجراس الكنائس

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
وزير الأوقاف: من قلل هامش ربحه وقت الأزمات تخفيفًا على الناس فهو له صدقة
المفتى: من نذر شيئا وعلقه على شرط أصبح إلزاما عليه
وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء جُدد بالجامعات
وزيرة الهجرة: الله يحمى مصر بأذان المساجد وأجراس الكنائس ودعوات البسطاء
"شارع المعز" أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية.. تعرف على تاريخ نشأته
مطار القاهرة ينقل اليوم 44 ألف راكب على متن 374 رحلة جوية
نقيب المهندسين: المجلس الحالى للنقابة تعاهد على بذل جهد لتحقيق آمال الأعضاء
رئيس جامعة حلوان يشارك اتحاد طلاب الجامعة فى حفل إفطار جماعى.. صور
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