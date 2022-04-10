مرصد الأزهر يدين وحشية جنود الاحتلال الصهيوني وتعمد قتل امرأة فلسطينية

كتب لؤى على

أدان مرصد الأزهر وحشية جنود الاحتلال وتعمد قتل امرأة فلسطينية في مشهد وثقته عدسات التلفزيون صباح اليوم؛ حين وَجّه جنود الاحتلال نيرانهم صوب السيدة غادة سباتين، وهي أرملة وأم لستة أبناء، من بلدة حوسان غرب بيت لحم، فسقطت جريحة حتى ارتقت روحها إلى بارئها شهيدة في نهار رمضان، دون مراعاة منهم لحرمة الدم ولا حرمة الشهر الفضيل .

ومن جانبه أدان مرصد الأزهر جرائم جنود جيش الاحتلال الصهيوني وانتهاكاتهم المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني الذين لا حول لهم ولا قوة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف تلك الجرائم المتكررة على الفور ويؤكد المرصد أن مشهد اليوم ما هو إلا حلقة من سجل إجرامي حافل بوحشية وبربرية وانتهاكات يسطره جنود الاحتلال الصهيوني يوميًا على الأراضي الفلسطينية المحتلة وبحق الشعب الفلسطيني الأعزل.