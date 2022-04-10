رئيس جامعة حلوان يشارك اتحاد طلاب الجامعة فى حفل إفطار جماعى.. صور

فى مقر المطعم المركزى بجامعة حلوان أقيم حفل إفطار جمع الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة وأعضاء اتحاد الطلاب، عقد بحضور الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبعض من عمداء الكليات والقيادات الإدارية وأمناء الجامعة والطلاب وعلى السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وعقب الإفطار تحدث الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة إلى أعضاء اتحاد الطلاب مؤكدا دور الجامعة فى إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، مشيرا إلى دور الاتحادات الطلابية فى تحفيز الطلاب على المشاركة فى جميع الأنشطة وأيضا التعبير عن آرائهم فى القضايا والموضوعات المختلفة.

وأكد على حرص جامعة حلوان الدائم للتواصل مع أبنائها الطلاب من خلال حفل الإفطار الجماعى بالجامعة، حيث يجتمع الطلاب فى هذا اليوم فى جو أسرى مبهج من خلال المشاركة بين إدارة الجامعة والطلاب.

وأوضح رئيس جامعة حلوان دعم الجامعة للدور الذى يقوم به اتحاد الطلاب ومشاركتهم الايجابية فى تقدم جامعة حلوان والمساهمة الفعالة من أجل تقدم وازدهار الوطن.

وفى ختام الحفل قام الطلاب بالتقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة تعبيرا عن سعادتهم بحرصه على التواصل الدائم والمستمر معهم.