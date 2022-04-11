أخبار مصر.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشعب المصرى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصرى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وقال عبر الحساب الرسمى بتويتر :"نستقبل في مثل هذا اليوم من كل عام في شهر رمضان المبارك ذكرى انتصارات العاشر من رمضان لتذكرنا بأسمى معاني الفداء والتضحية والوطنية، ولتكون دستوراً ومنهجا في بذل كل ما هو غال أو نفيس من أجل رفعة ورقي ورخاء الوطن".
قرينة الرئيس مهنئة بذكرى العاشر من رمضان: سيبقى درسا ملهما يعكس عبقرية العسكرية المصرية
رئيس الوزراء يلتقى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية
القوات المسلحة تحتفل بذكرى نصر العاشر من رمضان: جسد بطولات وتضحيات أبطال مصر
أكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن ذكرى العاشر من رمضان انتصاراً جسد بطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة فى استرداد أرض سيناء المقدسة، وأعاد لمصر عزتها وكرامتها وللأمة العربية شموخها وكبريائها، مشيرا إلى أنه سيظل يوماَ عظيماً فى تاريخ العسكرية المصرية العريقة يمتلئ بذكريات الفخر والنضال، موجهاً التحية لجيل أكتوبر ولأرواح الشهداء الذين كانوا قدوة فى البسالة والفداء وأعلوا الإرادة الوطنية.
وزير التنمية المحلية: تكليفات رئاسية بحل مشكلة المواقف العشوائية
القوى العاملة: حصر العمالة غير المنتظمة فى الزراعة والصيد والمقاولات بعد رمضان
عبد الفتاح الجبالى: الإرهاب تسبب فى خسائر مالية لقطاع السياحة تقدر بـ64 مليار دولار
قال الدكتور عبد الفتاح الجبالى الخبير الاقتصادى رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الاعلامى، إن الإرهاب تسبب فى خسائر مالية للقطاع السياحي، لافتا إلى أنه يمكن تقدير الخسائر المالية التى تحملها القطاع السياحى حكومة ومستثمرين فى مصر خلال الفترة منذ ثورة 25 يناير 2011 - والتى شهدت الاضطرابات السياسية والاقتصادية وأعمال العنف الإرهابية، حتى سقوط حادث الطائرة الروسية الإرهابى فى 2015 وأثرت على الحركة السياحية حتى بداية التحسن فى 2018/2019 .
أسعار الذهب فى مصر ترتفع 12 جنيها وعيار 21 يسجل 1012 جنيها
واصلت أسعار الذهب في البورصات العالمية صعودها في تداولات الاثنين 11 أبريل 2022 وذلك مع استمرار وتيرة الصعود في معدلات التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في أوروبا وأغلب دول العالم، مما يزيد من الطلب على الذهب بوصفه ملاذ آمن، وارتفاع الطلب على الذهب في البورصات يدفعه للصعود في مصر لتسجل الأسعار مستويات تخطت 1000 دولار لترتفع الأسعار في مصر 12 جنيها.
مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون التأمين الموحد
وزيرة التضامن: ظاهرة الإرهاب كلفت العالم 70 مليار دولار وعددها تضاعف
قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن رقعة العمليات الإرهابية تتسع وتزداد عاما تلو الآخر، مشيرة إلى أن عدد العمليات الإرهابية تضاعف عما كان الأمر عليه فى 11 سبتمبر .
المدارس توجه طلاب الثانوى العام بقبول تحديثات منصة الاختبارات الإلكترونية
تنفيذ أكبر ورشة بالشرق الأوسط لصيانة قطارات خط المترو الثالث..اعرف التفاصيل
انتهت الهيئة القومية للأنفاق من أعمال تنفيذ أحدث ورشة لصيانة قطارات الخط الثالث للمترو، ويقدم اليوم السابع في 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه الورشة وتفاصيلها وإمكانياتها خلال التقرير التالى
القوى العاملة تُسلم 100 عقد عمل لذوى الهمم بالشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة
التنمية المحلية: 12 مليار جنيه تكلفة الخطة القومية لتطوير منظومة المخلفات
انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة حتى آخر الأسبوع والعظمى بالقاهرة 25 درجة
كاف يعدل موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي فى دوري أبطال أفريقيا
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عصر اليوم الإثنين، عن تعديل موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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