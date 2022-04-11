أخبار مصر.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشعب المصرى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصرى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، وقال عبر الحساب الرسمى بتويتر :"نستقبل في مثل هذا اليوم من كل عام في شهر رمضان المبارك ذكرى انتصارات العاشر من رمضان لتذكرنا بأسمى معاني الفداء والتضحية والوطنية، ولتكون دستوراً ومنهجا في بذل كل ما هو غال أو نفيس من أجل رفعة ورقي ورخاء الوطن". قرينة الرئيس مهنئة بذكرى العاشر من رمضان: سيبقى درسا ملهما يعكس عبقرية العسكرية المصرية هنأت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان. رئيس الوزراء يلتقى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لاستعراض خطة العمل المقترحة من أجل تحقيق مستهدفات الرقمنة، واستفادة جموع المواطنين من الاستثمار في سوق الأوراق المالية، بالشكل الذي يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030. القوات المسلحة تحتفل بذكرى نصر العاشر من رمضان: جسد بطولات وتضحيات أبطال مصر أكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن ذكرى العاشر من رمضان انتصاراً جسد بطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة فى استرداد أرض سيناء المقدسة، وأعاد لمصر عزتها وكرامتها وللأمة العربية شموخها وكبريائها، مشيرا إلى أنه سيظل يوماَ عظيماً فى تاريخ العسكرية المصرية العريقة يمتلئ بذكريات الفخر والنضال، موجهاً التحية لجيل أكتوبر ولأرواح الشهداء الذين كانوا قدوة فى البسالة والفداء وأعلوا الإرادة الوطنية. وزير التنمية المحلية: تكليفات رئاسية بحل مشكلة المواقف العشوائية قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن هناك أعدادا يصعب حصرها من الأسواق العشوائية والمواقف، والرئيس تدخل لتطوير هذه الأسواق، وهي تكلف مبالغ كبيرة جدا. القوى العاملة: حصر العمالة غير المنتظمة فى الزراعة والصيد والمقاولات بعد رمضان سلّم محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة 4649 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار تطبيق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، وذلك بحضور أحمد عبد الهادي وكيل المديرية ، وحمدي جابر وكيل الوزارة للتشغيل، ومجدي عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة ، واشرف مرزوق معاون الوزير. عبد الفتاح الجبالى: الإرهاب تسبب فى خسائر مالية لقطاع السياحة تقدر بـ64 مليار دولار قال الدكتور عبد الفتاح الجبالى الخبير الاقتصادى رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الاعلامى، إن الإرهاب تسبب فى خسائر مالية للقطاع السياحي، لافتا إلى أنه يمكن تقدير الخسائر المالية التى تحملها القطاع السياحى حكومة ومستثمرين فى مصر خلال الفترة منذ ثورة 25 يناير 2011 - والتى شهدت الاضطرابات السياسية والاقتصادية وأعمال العنف الإرهابية، حتى سقوط حادث الطائرة الروسية الإرهابى فى 2015 وأثرت على الحركة السياحية حتى بداية التحسن فى 2018/2019 . أسعار الذهب فى مصر ترتفع 12 جنيها وعيار 21 يسجل 1012 جنيها واصلت أسعار الذهب في البورصات العالمية صعودها في تداولات الاثنين 11 أبريل 2022 وذلك مع استمرار وتيرة الصعود في معدلات التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في أوروبا وأغلب دول العالم، مما يزيد من الطلب على الذهب بوصفه ملاذ آمن، وارتفاع الطلب على الذهب في البورصات يدفعه للصعود في مصر لتسجل الأسعار مستويات تخطت 1000 دولار لترتفع الأسعار في مصر 12 جنيها. مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون التأمين الموحد وافق مجلس الشيوخ اليوم، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، على مشروع قانون التأمين الموحد، وسبق ذلك الموافقة على مواد التشريع في مجموع مواده، على أن تتولى الأمانة العامة اتخاذ اللازم في ضوء المواد الدستورية، بعد ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة. وزيرة التضامن: ظاهرة الإرهاب كلفت العالم 70 مليار دولار وعددها تضاعف قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن رقعة العمليات الإرهابية تتسع وتزداد عاما تلو الآخر، مشيرة إلى أن عدد العمليات الإرهابية تضاعف عما كان الأمر عليه فى 11 سبتمبر . المدارس توجه طلاب الثانوى العام بقبول تحديثات منصة الاختبارات الإلكترونية طالبت المدارس الثانوى من طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، بتوصيل التابلت بالانترنت وقبول التحديثات والتأكد من تحميل منصة الاختبارات الإلكترونية (swift assess) على التابلت، استعدادا لانطلاق الامتحانات الإلكترونية التدريبية يوم 18 أبريل الجارى. تنفيذ أكبر ورشة بالشرق الأوسط لصيانة قطارات خط المترو الثالث..اعرف التفاصيل انتهت الهيئة القومية للأنفاق من أعمال تنفيذ أحدث ورشة لصيانة قطارات الخط الثالث للمترو، ويقدم اليوم السابع في 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه الورشة وتفاصيلها وإمكانياتها خلال التقرير التالى القوى العاملة تُسلم 100 عقد عمل لذوى الهمم بالشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة 100 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة مقدمة من شركات القطاع الخاص، وفرتها مديرية القوى العاملة بالشرقية، في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم، وذلك بحضور أحمد عبد الهادى وكيل المديرية، وحمدى جابر وكيل الوزارة للتشغيل، ومجدى عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، وأشرف مرزوق معاون الوزير. التنمية المحلية: 12 مليار جنيه تكلفة الخطة القومية لتطوير منظومة المخلفات أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، متابعة الوزارة أولاً بأول لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بمحافظات الجمهورية والتي بدأت عام 2019 بتوجيهات من القيادة السياسية للحكومة وبمتابعة دورية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارات البيئة والمالية والإنتاج الحربى والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع. انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة حتى آخر الأسبوع والعظمى بالقاهرة 25 درجة كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين وحتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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