المدارس الثانوى تحدد مواعيد امتحان المواد غير المضافة للمجموع..اعرف التفاصيل

محمود طه حسين

أعلنت المدارس الثانوى إجراء امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع للصفين الأول والثانى الثانوى العام قبل العيد، حيث حددت بعض المدارس يوم 20 أبريل الجارى موعد انطلاق الاختبارات فى المواد التى لا تضاف للمجموع وتشمل الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا الزراعة والصناعة وإدارة الأعمال والمشروعات والتربية الدينية والمواطنة وحقوق الإنسان للصف الثانى الثانو، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا الزراعة والصناعة وإدارة الأعمال والمشروعات والتربية الدينية والتربية الوطنية للصف الأول الثانوى.



وشددت المدارس على أن الامتحانات تبدأ قبل الامتحانات النظرى بوقت كاف ويتم وضع الامتحان لكل مادة من المواد غير المضافة للمجموع على مستوى المدارس وتحت إشراف مدير الإدارة كما يتم الانتهاء من امتحان المستوى الرفيع فى الأسبوع الأخير قبل بداية الامتحان النظرى وعلى مستوى المدارس.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت مواعيد تدريب طلاب الثانوي العام على التابلت فى الامتحان الإلكترونى على النحو التالى:



ـ الإثنين 18 أبريل يؤدى طلاب أولى ثانوى امتحان الفلسفة.



ـ الثلاثاء 19 أبريل يؤدى طلاب ثانية ثانوى امتحان الرياضيات.



ـ الثلاثاء 26 أبريل الأحياء الأولى ثانوى.



ـ الأربعاء 27 أبريل الأحياء والجغرافيا للثانى الثانوى.



ـ يتم عقد التدريب داخل المدرسة.



ـ إتاحت التدريب طوال اليوم الدراسي.



- تتولى المديريات وضع خطة التدريب بالمدارس بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.



- جار إرسال التطبيق الخاص بالتدريب على التابلت.



- استخدام أى انترنت فى المدارس غير المتصلة بالإنترنت.



- يتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الترم الثانى.



- تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية.



- يجب تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات.



- توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المالية.



- تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب.



ـ يحظر إرسالها لأي طالب خارج المدرسة.



