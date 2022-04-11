وزير التنمية المحلية: الانتهاء من الأسواق العشوائية بالتزامن مع حياة كريمة

كتب محمود حسين

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة حريصة على الانتهاء من القضاء على كافة الأسواق العشوائية، بالتزامن مع الانتهاء من برنامج حياة كريمة فى جميع المحافظات.

وقال اللواء محمود شعراوي خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه جاري التنسيق مع المحافظات لإجراء حصر للأسواق الرسمية والعشوائية، لافتا إلى أن ملف الأسواق العشوائية صعب جدا، لاسيما أن كثيرا من الشعب المصري بسيط ويسعى إلى لقمة العيش مما أدى إلى انتشار الأسواق العشوائية بدءا من القاهرة وانتهاءا بالمحافظات المصرية مرورا بالريف والصعيد .

وتابع: نسعى إلى وضع الحلول والقيادة السياسية علمتنا أننا نعمل وننفذ ثم الناس تنتقل وهذا ما نسعي إلى تحقيقه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن وزارة التنمية المحلية معنية الآن بثلاث ملفات رئيسية وهي مبادرة حياة كريمة والأسواق والمواقف العشوائية ونقاط الإطفاء، بمقدار ١.٨ مليار جنيه .

وقال الوزير: "نسعى إلى إنشاء أسواق رسمية ولكن مش معقول هنعمل أسواق فى كل قرية، لاسيما أن هذا المبلغ سيدعم ٥٢٨ مشروع، وحتى الآن أتيح لنا مبلغ ٤٠٠ مليون جنيه كبداية لعمل الأسواق وخلال ٣٠ يونيو نكون انتهينا من هذة الأسواق".

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص على تفعيل الحراك والتعاون بين جميع الوزارات وذلك بهدف تحقيق الصالح العام .

وقال اللواء محمود شعراوى : منذ توليت مسئوليتى وحريص على التعاون مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لاسيما أن رئيس اللجنة منذ الفصل التشريعي الأول يحرص على النقد البناء بهدف بناء الدولة المصرية .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمتابعة ومناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف، وذلك في ضوء بدء التطبيق الفعلي لأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2022، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الشركة العربية للتصنيع.