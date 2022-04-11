«مقضية».. طلاب إعلام القاهرة يطلقون حملة لغرس الثقافة الرقمية فى المجتمع المصرى

كتب محمد صبحى

أطلق طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة حملة لغرس الثقافة الرقمية فى المجتمع تحت شعار"مقضية"، وذلك ضمن مشروع تخرج وذلك تكاملًا مع الجهود الضخمة التي تبذلها الحكومة المصرية في مجال التحول الرقمي، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 وانطلاقًا من قناعة لدى بعض طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة (الشعبة الإنجليزية) بضرورة خلق مجتمع رقمي أكثر استدامة لمواكبة الأجندة الحالية للحكومة المصرية.

وقال الطلاب، إن "مقضية" هي حملة اجتماعية تعمل على غرس الثقافة الرقمية في المجتمع المصري. تقوم الحملة بمختلف نشاطاتها بدفع الجمهور المستهدف لاستخدام الخدمات الحكومية الرقمية كبديل عن الطرق التقليدية التي اعتادها المجتمع، مما يمثل تحديًا للميل المتأصل لدى العامة، وخاصة الفئة الأكبر سنًا، لإنجاز مصالحهم الحكومية بالطرق التي عرفوها واعتادوا على تكرارها.

وأوضح طلاب حملة "مقضية" أن ما دفعهم للعمل على هذه الحملة هو نتائج البحث الكمي والنوعي المكثف الذي قاموا به، فقد وجدوا أن الحكومة المصرية قد بذلت الكثير من الجهود في مجال التحول الرقمي في صورة العديد من المنصات والتطبيقات الحكومية والتي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومع ذلك، فإن إقبال المواطنين على هذه الخدمات الرقمية أقل من المستوى المطلوب.

ولفت الطلاب إلى أن البحث كشف أن النمط السلوكي الذي أظهره المواطنون المصريون يمكن أن يكون نتيجة لعدة أسباب، يفتقد المواطنين المصريين وعلى وجه الخصوص "كبار السن" الدراية الكافية بالإجراءات اللازمة للتعامل مع المنصات الرقمية الحكومية المختلفة، ويحمل هذا الإحساس بعدم الإلمام؛ شعورًا متصورًا بصعوبة الاستخدام، والنتيجة هي ميل المواطنين للتعامل مع الطرق التقليدية، وأيضًا نجد أن الخدمات الحكومية التقليدية، على الرغم من كونها مرهقة وتستغرق وقتًا، تمنح المواطنين إحساسًا بالأمان، ينتج من أهمية “العامل البشري "لدى العقلية المصرية، تكمن هذه الأهمية في وجود شخص يمكن الرجوع له في حالة حدوث أي مشكلة أثناء إنجاز أيًا من الخدمات الحكومية و بخاصة المعاملات والإجراءات المالية.

وأكد الطلاب أهمية تثقيف العامة بتوضيح عملية التحول الرقمي كوسيلة لخلق مجتمع مستدام يتمتع بحياة كريمة تشمل جميع الأعمار والمستويات الاجتماعية والاقتصادية، وعلى هذا النحو يأتي دور طلبة مشروع حملة "مقضية" في تسليط الضوء على مشاريع التحول الرقمي التي يفتقد فئة كبيرة من المواطنين الدراية بها، وتنمية مهارات الجمهور المستهدف ليتمكن من استخدام الخدمات الرقمية بسهولة، للتخلص من جميع" الربكات" التي قد يواجهها المجتمع المصري وتكون جميع مصالحهم "مقضية".