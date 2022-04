4 فوائد صحية لتناول الفاكهة كل يوم.. تعرف عليها

كتبت ــ ميرفت رشاد

1ـ تقلل الفاكهة من الالتهابات:

عادةً ما تكون مركبات المغذيات التي تعطي الفاكهة ألوانها هي مضادات الأكسدة - وهي مواد مقاومة للجذور الحرة تقلل الالتهاب، تحتوي جميع الفواكه تقريبًا على مضادات الأكسدة ، لكن بعضها يحتوي على قوى حقيقية مثل التوت والبرتقال.

2 ـ الفاكهة تمنع الأمراض المزمنة:



عندما تقلل الالتهاب الجهازي عن طريق تناول الفاكهة كل يوم ، ستجني فوائد مذهلة أخرى في هذه العملية ، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

يقول داني ليبوفيتز ، مؤلف كتاب A to Z With Fruits and Veggies : "الفاكهة مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية التي تعمل معًا في الجسم لتقوية جهاز المناعة إن تناول الفاكهة يوميًا يوفر لجسمك الآثار الوقائية لهذه العناصر الغذائية ، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ، وتقلل من ضغط الدم ، بل وتقي من بعض أنواع السرطان.

3 ـ الفاكهة تدعم صحة الأمعاء:



الفاكهة مصدر كبير للألياف الغذائية ، مما يساعدنا في الحفاظ على أمعاء صحية ويمنع مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك ، الألياف الموجودة في الفاكهة تساعدنا أيضًا على الشعور بالشبع لفترة أطول ، وتجعل عملية الهضم أكثر كفاءة ، وتساعد في تكوين بكتيريا جيدة في الأمعاء ، وهو أمر ضروري لعملية الهضم السليمة.

4 ـ الفاكهة تعزز صحة الجلد:



الفاكهة مليئة بمضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في تأخير تلف خلايا الجلد عن طريق تقليل الالتهاب وتوفير الحماية ضد الجذور الحرة، التى قد تسرع من ظهور شيخوخة الجلد عن طريق تكسير الكولاجين في الجسم ، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد وتفاوت لون البشرة، ولمكافحة هذه المشكلات ، يوصي باختيار الفواكه الغنية بفيتامين سي ، مثل الجوافة ، وفاكهة الكيوي ، والفراولة ، والبرتقال.