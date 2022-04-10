اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مسؤول أمريكى: لن نتردد فى طرد الدبلوماسيين الروس المتورطين بعمليات تجسس

الأحد، 10 أبريل 2022 10:44 م
مسؤول أمريكى: لن نتردد فى طرد الدبلوماسيين الروس المتورطين بعمليات تجسس مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان
أ ش أ

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قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة لن تتردد في طرد الدبلوماسيين الروس إذا اشتبه في قيامهم بالتجسس، وسط قيام دول أخرى بطرد المسؤولين الروس.


وأشار سوليفان - في تصريحات أوردتها صحيفة ذا هيل الأمريكية - إلى عشرات المسؤولين الروس الذين طردوا في فبراير بسبب "أنشطة تجسس".


وقال "في الواقع، لقد طردنا 12 دبلوماسيا روسيا"، مضيفا "أن العديد من هذه الدول التي أعلنت عن إجراءات هذا الأسبوع كانت تلحق بالإعلان الأمريكي السابق عن عمليات الطرد.


وتابع " الآن، بالطبع، نحن دائما نبحث عن أي شخص مرتبط بالتجسس أو خدمات التجسس، ولن نتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات لإعلان طرد شخص غير مرغوب فيه، بدون ذكر عبارة "دبلوماسيين" إذا قررنا أنهم جواسيس".


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