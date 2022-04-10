زيلينسكى يناقش الدعم المالى والدفاعى لأوكرانيا مع المستشار الألمانى

كتبت ـ ريهام عبد الله

أجرى فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكرانى، محادثات هاتفيه مع أولاف شولتز، المستشار الألمانى، وشدد على ضرورة معاقبة مرتكبي جرائم الحرب ومعاقبتهم، كما ناقشا الدعم الدفاعي والمالي لأوكرانيا.

وقال فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"أجريت محادثة هاتفية مع أولاف شولتز، وأكدنا على وجوب التعرف على جميع مرتكبي جرائم الحرب ومعاقبتهم، ناقشنا أيضًا العقوبات ضد روسيا والدعم الدفاعي والمالي لأوكرانيا".



زيلينسكى

ومن جهة أخرى، قال فولوديمير زيلينسكى الرئيس الأوكراني، إنه يجب أن نتبع الطرق الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية الروسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق دعا الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إلى البحث عن حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، وقال الرئيس المكسيكي فى خطاب له إن "السلطات المكسيكية تدعو إلى البحث عن حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، لا يزال هناك متسع من الوقت للدعوة إلى السلام والتوصل إلى اتفاقات سلمية"