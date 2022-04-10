اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 أبريل 2022 01:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

زيلينسكى يناقش الدعم المالى والدفاعى لأوكرانيا مع المستشار الألمانى

الأحد، 10 أبريل 2022 01:26 م
زيلينسكى يناقش الدعم المالى والدفاعى لأوكرانيا مع المستشار الألمانى الرئيس الأوكرانى زيلينسكى
كتبت ـ ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكرانى، محادثات هاتفيه مع أولاف شولتز، المستشار الألمانى، وشدد على ضرورة معاقبة مرتكبي جرائم الحرب ومعاقبتهم، كما ناقشا الدعم الدفاعي والمالي لأوكرانيا. 

وقال فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"أجريت محادثة هاتفية مع أولاف شولتز، وأكدنا على وجوب التعرف على جميع مرتكبي جرائم الحرب ومعاقبتهم، ناقشنا أيضًا العقوبات ضد روسيا والدعم الدفاعي والمالي لأوكرانيا".

زيلينسكى
زيلينسكى

ومن جهة أخرى، قال فولوديمير زيلينسكى الرئيس الأوكراني، إنه يجب أن نتبع الطرق الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية الروسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق دعا الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إلى البحث عن حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، وقال الرئيس المكسيكي فى خطاب له  إن "السلطات المكسيكية تدعو إلى البحث عن حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، لا يزال هناك متسع من الوقت للدعوة إلى السلام والتوصل إلى اتفاقات سلمية"


زيلينسكى

اوكرانيا

المانيا

المستشار الالمانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة