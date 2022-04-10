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الرئيس الأوكرانى: يجب أن نتبع الطرق الدبلوماسية لحل الأزمة مع روسيا

الأحد، 10 أبريل 2022 11:03 ص
الرئيس الأوكرانى: يجب أن نتبع الطرق الدبلوماسية لحل الأزمة مع روسيا زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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قال فولوديمير زيلينسكى الرئيس الأوكراني، إنه يجب أن نتبع الطرق الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية الروسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق دعا الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إلى البحث عن حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، وقال الرئيس المكسيكي فى خطاب له  إن "السلطات المكسيكية تدعو إلى البحث عن حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، لا يزال هناك متسع من الوقت للدعوة إلى السلام والتوصل إلى اتفاقات سلمية".

وأضاف: "يجب أن نحقق السلام حتى لا يستمر شعب أوكرانيا وشعب روسيا وأي شعب آخر في جميع أنحاء العالم في المعاناة، لأن الحروب مدمرة ولا ينبغي أن تكون مرغوبة بأي حال من الأحوال".

وأكد الرئيس المكسيكي أن بلاده ستدعم تقديم المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين عانوا من الصراع، دون أن يوضح متى وبأي طريقة.

وخلال الأسبوع الماضي، دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الرئيس المكسيكي لحضور الحدث الذي نسقه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بهدف جمع أموال للاجئين الأوكرانيين والنازحين داخليا.

 

 


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