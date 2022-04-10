اليوم السابع
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رئيس الحكومة اللبنانية يبحث مع سفير الكويت العلاقات بين البلدين

الأحد، 10 أبريل 2022 11:11 م
رئيس الحكومة اللبنانية يبحث مع سفير الكويت العلاقات بين البلدين رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
أ ش أ

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بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مع سفير دولة الكويت بلبنان عبد العال القناعي العلاقات بين البلدين ، وذلك خلال لقائهما اليوم بمنزل ميقاتي في لبنان. 

وكان ميقاتي قد تلقى اتصالا هاتفيا في وقت سابق اليوم من وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بحثا فيه الأوضاع اللبنانية والعلاقات بين لبنان ودول الخليج العربي في ضوء التطورات الإيجابية التي سجلت أخيرا.


وشدد وزير الخارجية اللبناني على أن الروابط التي تجمع الكويت ولبنان بشكل خاص هي روابط متينة جدا تزداد رسوخا مع الأيام موضحا أن الكويت لن تدخر أي جهد لدعم لبنان ومساعدته على النهوض من جديد.


من جانبه، جدد ميقاتي شكر الكويت وأميرها وحكومته على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان ومساعيها وجهودها لعودة العلاقات اللبنانية- الخليجية إلى صفائها وحيويتها.


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