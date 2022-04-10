الكهرباء: إنشاء وحدة لتطهير زيوت المحولات ورصد الملوثات العضوية الثابتة

كتبت ـ منلل العيسوى

أكد الدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء، أنه سيتم إنشاء وحدة بوزارة الكهرباء، لتطهير زيوت المحولات ورصد ومتابعة هذه الملوثات، موضحا أن مصر لديها فريق عمل على خبرة ودراية كبيرة من أجل استدامة مشروع الإدارة المتكاملة والمستدامة ل لملوثات العضوية ، فور انتهائه مع البنك الدولي، نافيا دخول زيوت خطرة إلى وزارة الكهرباء.

فيما قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات، ممثلا عن وزير الزراعة، على هامش فعاليات ختام مشروع الإدارة المتكاملة للملوثات العضوية الثابتهة المنعقد حاليا بوزارة البيئة، أنه لن يتم السماح مرة أخرى بوجود تلك المبيدات، وأن العقاب والقانون سيطبق بكل صرامة، على مل من تسول له نفسه ان يضر بمصلحة المواطنين والبلد.

جدير بالذكر، أن مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابته كان له أهداف ثلاثة، الأول خاص بالتخلص الآمن من ما يقرب من 1000 طن من المبيدات المحظورة منتهية الصلاحية، منها حوالى 220 طنا كانت مخزنة بميناء الأدبية فى السويس، وحوالى 430 طنا مخزنة فى مننطقة الصف بحلوان فى الجيزة، وحوالى 350 طنا فى 9 مناطق أخرى.