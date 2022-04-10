اليوم السابع
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وزيرة التعاون الدولى: 23 مليون دولار لمشروع التخلص من الملوثات العضوية الثابتة

الأحد، 10 أبريل 2022 11:49 ص
وزيرة التعاون الدولى: 23 مليون دولار لمشروع التخلص من الملوثات العضوية الثابتة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي
كتبت منال العيسوى

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أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن محفظة التعاون الدولي خصصت 11 مليار دولار لتطبيق رؤية مصر الوطنية لمشروع الإدارة المتكاملة للملوثات العضوية الثابتة، لافتة إلى أن أهم ما يميز مصر أن هناك تكاتف بين جميع الشركاء الجدد، والمؤسسات والهيئات، 
 
 
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط عن سعادتها بنجاح مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، خلال فعاليات ختام مشروع الإدارة المتكاملة للملوثات العضوية الثابتة المنعقد بوزارة البيئة ، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، قائلة:" نحن نحتفل اليوم بنجاح مشروع الإدارة المتكاملة ، بمشاركة وزرات الحكومة والمجتمع المدني، مشيرة إلى استهدف المشروع التخلص من مخزون المبيدات القديمة المصنفة مبيدات خطرة، حيث ساهم المشروع في تعزيز بناء القدرات.
 
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، مدى حرص وسعي الحكومة المصرية للحفاظ على البيئة، مؤكدة ان المشروع يعد أحد المشروعات التابعة لوزارة البيئة، وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك الدولي ، بوصفة الجهة المشرفة على التنفيذ، ومرفق البيئة العالمي كجهة مشاركة فى التمويل، والذي يقدر بنحو 23 مليون دولار تقريبا، حيث بدأ عمله في عام 2014.
 

الملوثات العضوية

ملوثات ثابته

الطاقة المتجددة

التعاون الدولى

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