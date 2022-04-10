القهوة الأحمدية بطنطا 120 سنة من الذكريات.. جلس عليها الشعراوى والنقشبندى.. صور

الغربية - مصطفى عادل

قدم "اليوم السابع" بثا مباشراً من داخل القهوة الأحمدية المقابلة لمسجد العارف بالله سيدى أحمد البدوى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية والتى تعد من المزارات التى يحرص على زيارتها المواطنين خلال فترة تواجدهم فى محيط منطقة المسجد.

ويبلغ عمر المقهى 120 عاما ، حيث أنشئت عام 1902 ومازالت قائمة حتى الآن تستقبل ضيوفها ، ومحافظة على تراثها.

يقول أحمد محمد بخيت حفيد صاحب المقهى لـ " اليوم السابع" أن القهوة الأحمدية كانت تلقب بقهوة المشايخ سابقا ، حيث كان يجلس عليها شيوخ وقراء القران الكريم خلال فترة زيارتهم للمسجد الاحمدى، وكان المواطنين يترددون عليهم للاتفاق معهم على أحياء الحفلات الدينية .

وأضاف أن أبرز من زارها وجلس عليها من المشايخ الشيخ سيد النقشبندى ، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد ، الشيخ الحصرى وغيرهم من مشاهير وقراء دولة التلاوة، مبينا أن الشيخ الشعراوى كان يتردد عليها بصفة مستمرة ويجلس بالقرب من الشباك .

وأوضح أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان يطلب فنجان القهوة الخاص به من القهوة الأحمدية أثناء حضوره للمسجد الأحمدى لأداء صلاة الفجر.

وأشار أن المقهى مازالت محافظة على تراثها ولم تغير من شكل الترابيزات أو الكراسى أو الكنك النحاس الخاصة بالقهوة.



الاهالى يجلسون على القهوة الاحمدية



القهوة الاحمدية وأمامها مسجد السيد البدوى



القهوة الاحمدية



جلوس الكبار والصغار والسيدات على القهوة الاحمدية