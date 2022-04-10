إصابة 15 شخصا إثر انقلاب لورى بطريق إسكندرية الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 15 شخصا إثر حادث انقلاب سيارة، بطريق إسكندرية الصحراوي، وانتقلت سيارات الاسعاف ونقلوا جميعهم إلى المستشفيات وقامت الأوناش برفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالكيلو 32 بطريق إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتبين من خلال المعاينة اثناء سير سيارة بالطريق اختلت عجلة القيادة من السائق، ما أسفر عن انقلابها بالطريق وإصابة 15 شخصا، وقامت سيارات الاسعاف بنقلهم الى المستشفيات القريبة من موقع الحادث.