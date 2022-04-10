أفضل 3 مشروبات لنوم أفضل ليلاً.. الحليب الأبرز

كتبت ميرفت رشاد

يحتاج البالغون إلى 7 ساعات أو أكثر من النوم ليلًا، تم ربط الحصول على أقل من سبع ساعات من النوم في الليلة بشكل منتظم بمشاكل مثل زيادة الوزن ، وجود مؤشر كتلة الجسم 30 أو أعلى ، السكري ، ارتفاع ضغط الدم ، أمراض القلب ، السكتة الدماغية ، الاكتئاب ، وأكثر من ذلك، يعد التركيز على ما تأكله قبل النوم ، يمكن أن يمنحك ما تشربه أيضًا نومًا أفضل ليلاً، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

الحليب

بالنسبة لبعض الأشخاص ، يمكن أن يساعدهم شرب الحليب ليلاً على الاسترخاء قبل النوم ، وهناك عدة طرق لشربه، يمكن أن يكون هذا على شكل حليب دافئ أو كاكاو ساخن دافئ أو حتى حليب ذهبي (حليب الكركم).

الحليب هو بروتين عالي الجودة ، مما يعني أنه مصدر ممتاز للأحماض الأمينية الأساسية، الكازين ، وهو المكون الأساسي للبروتين الموجود في الحليب (حوالي 80٪ من بروتين الحليب) ، هو بروتين هضم أبطأ ثبت أنه يعزز الشعور بالشبع مما يجعلك أكثر إشباعًا أثناء النوم.

قد يساعد شرب الحليب أيضًا في تخفيف اضطرابات النوم،يحتوي المشروب أيضًا على التربتوفان ، وهو مقدمة لهرمون الميلاتونين الذي ينظم النوم. لذلك ، فإن كوبًا من الحليب قبل النوم ليس فقط وجبة خفيفة مشبعة توفر لك 13 عنصرًا غذائيًا أساسيًا ، ولكنها قد تساعد أيضًا في تحسين نوعية نومك.

شاي البابونج

البابونج هو عشب يأتي من الأزهار التي تشبه الأقحوان لعائلة نبات Asteraceae وقد تم استهلاكه لعدة قرون كعلاج طبيعي للعديد من الحالات مثل خفض نسبة السكر في الدم وتقليل الالتهاب وعلاج أعراض البرد والمساعدة في الحرمان من النوم.

شاي اللافندر

في الأصل ، كان يستخدم اللافندر كشكل من أشكال العلاج بالروائح ، ويعتقد على نطاق واسع أنه يخلق تأثيرات منومة ، ويعمل كمثبت للمزاج ، ويعزز المشاعر الإيجابية للأمهات تجاه أطفالهن، وجدت دراسة نشرت في مجلة Worldviews on Evidence-Based Nursing أن شاي اللافندر ساعد في علاج الاكتئاب والإرهاق ، خاصة عند النساء بعد الولادة.