أفضل نظام غذائي للسيطرة على التهاب المفاصل الروماتويدى

كتبت إيناس البنا

هل تعاني من التهاب المفاصل الروماتويدي؟ قد تعلم بالفعل أن أسلوب الحياة السليم مع الطعام الجيد يمكن أن يساعد في إدارة هذه الحالة، لكن هل تساءلت يومًا ما النظام الغذائي الذي يجب عليك اتباعه في حال كنت نباتيًا؟

في دراسة حديثة ، كشف الخبراء أن اتباع نظام غذائي نباتي قليل الدسم، خالٍ من السعرات الحرارية، يمكن أن يحسن آلام المفاصل لدى المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي.

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي



وفقا لموقع " healthsite" بعض الأعراض تشمل - آلام المفاصل، وتيبس العضلات، والتعب الشديد، والشعور بالضعف طوال الوقت، وفقدان الوزن غير المبرر، التورم في كلا الذراعين (كلا الجانبين) ، والحمى ، وما إلى ذلك.

النظام الغذائي النباتي لالتهاب المفاصل الروماتويدي



قم بتضمين الكثير من الحبوب الكاملة في نظامك الغذائي واجعله خفيفًا وبسيطًا مع الكثير من الخضار والفواكه الطازجة (يفضل الموسمية) ، يمكن استهلاك كمية قليلة جدًا من السكر عند محاولة إدارة هذه الحالة. يعتبر الزبادي النباتي أيضًا خيارًا جيدًا ، حيث إنه مصدر جيد للبروبيوتيك (مرة أخرى ، جيد لصحة أمعائك). يمكنك أيضًا تضمين الأفوكادو في نظامك الغذائي.