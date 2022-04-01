اليوم السابع
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وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يلتقيان قيادات الدعوة استعدادا لاستقبال شهر رمضان

الجمعة، 01 أبريل 2022 01:48 م
وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يلتقيان قيادات الدعوة استعدادا لاستقبال شهر رمضان وزير الاوقاف ومحافظ الجيزة يلتقون بقيادات الدعوة
كتب سيد الخلفاوى

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استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية بديوان عام المحافظة وذلك بحضور قيادات الدعوة بالمحافظة والتي تم تنظيم لقاء موسع بهم للوقوف علي اليات العمل خلال الفترة المقبلة خاصه مع أستقبال شهر رمضان المبارك .
 
وأكد وزير الاوقاف خلال اللقاء انه تم السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان بالاضافه الي السماح بإقامة موائد الرحمن، على أن تكون وزارة الأوقاف مسئولة عن المساجد وملحقاتها وبتصريح منها ، وتكون المحافظة مسئولة عن إقامتها في الأماكن العامة وبتصريح منها .
 
وفي نهاية كلمته وجه وزير الاوقاف التهنئة لقيادات واهالي محافظة الجيزة بمناسبة العيد القومي للمحافظة متمنياً دوام التوفيق والسداد لما فيه صالح المواطنين .
 
ومن جانبه أكد محافظ الجيزة علي رفع درجة استعدادات كافة القطاعات والهيئات الخدمية على مدار الـ 24 ساعة؛ لاستقبال شهر رمضان المبارك، مؤكداً على المتابعة المستمرة مع كافة الجهات المعنية للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة .
 
كما أكد المحافظ انه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات خاصة في محيط المساجد الكبرى التي ستقام بها صلاة التراويح في جميع مراكز واحياء المحافظة وكذا مناطق إقامة موائد الرحمن، مشددا على جميع مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية بتحقيق الانضباط والالتزام بالإجراءات المتبعة والتواجد الميداني لخدمة المواطنين وحل مشاكلهم.

الجيزة

الاوقاف

محافظ الجيزة

قيادات الاوقاف

شهر رمضان

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