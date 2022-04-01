اليوم السابع
Ads
السبت، 02 أبريل 2022 01:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القومى للمرأة ينفى صلته بمقاطع تزج باسم المجلس

الجمعة، 01 أبريل 2022 09:23 م
القومى للمرأة ينفى صلته بمقاطع تزج باسم المجلس الدكتور مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رصد المجلس القومي للمرأة المقاطع المصورة التى جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حملت عنوانا يشير إلى أنه توعية من المجلس القومي للمرأة.
 
ونفي المجلس صلته بهذه المقاطع المصورة، ويحذر من الزج باسمه في مثل تلك الوقائع أو محاولة الإساءة إليه بأي شكل من الأشكال، حيث إن جميع حملات المجلس التوعوية تهدف إلى السعى إلى تمكين المرأة بالمجتمع فى كافة المجالات، ونشر التوعية بقضايا العنف ضد المرأة، وغيرها من القضايا.

ويهيب المجلس القومي للمرأة بتحرى الدقة وعدم تداول مثل تلك التسجيلات أو الانسياق وراء الشائعات.

القومى للمراه

المجلس القومى للمرأة

تمكين المراه

مواقع التواصل

شائعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة