حصاد الوزارات.. الصحة: مصر ضمن الدول ذات معدلات آمنة فى إصابات ووفيات كورونا

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.

وزيرة التخطيط: 325 مركزا تكنولوجيا بالجمهورية تقدم الخدمات للمواطنين