حصاد الوزارات.. الصحة: مصر ضمن الدول ذات معدلات آمنة فى إصابات ووفيات كورونا

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.
وزيرة التخطيط: 325 مركزا تكنولوجيا بالجمهورية تقدم الخدمات للمواطنين
هيئة الدواء المصرية تجتاز الاعتماد المتقدم لمنظمة الصحة العالمية بمجال اللقاحات
وزير العدل عن تجربته فى الشهر العقارى: سجلت شقتى فى 6 سنين والآن 37 يوما
"التعليم" تكرم الفائزين بمسابقة ورشة البيولوجيا التخليقية بالتعاون مع القوات المسلحة
الصحة: مصر ضمن الدول ذات معدلات آمنة فى إصابات ووفيات كورونا
الأوقاف: توزيع 100 طن لحوم صكوك إطعام فى الأسبوع الأول من رمضان
شاكر: التعاون مع بعض الشركات العالمية للبدء فى دراسات إنتاج الهيدروجين الأخضر
الصحة العالمية: مصر ونيجيريا يحققان مستويات عالية من الكفاءة في مجال الأدوية
شاكر: التعاون مع الدول الإفريقية لبناء القدرات البشرية يهدف لدعم التنمية
تعقيم مسجد السيدة زينب استعدادًا لاستقبال شهر رمضان.. فيديو وصور
وزير التنمية المحلية يطلق مبادرة "سند الخير" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة
الزراعة: استمرار معرض زهور الربيع وخير مزارعنا لأهالينا ومهرجان التمور لنهاية رمضان
وزير التنمية المحلية و4 محافظين يشهدون ختام تدريب كوادر المحليات بمراكز "حياة كريمة"
وزيرة التضامن تطلق مبادرة "وعى من أجل الحياة الكريمة" لنشر المعرفة بالريف المصرى
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