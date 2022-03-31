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الأوقاف: توزيع 100 طن لحوم صكوك إطعام فى الأسبوع الأول من رمضان

الخميس، 31 مارس 2022 03:59 م
الأوقاف: توزيع 100 طن لحوم صكوك إطعام فى الأسبوع الأول من رمضان صكوك الإطعام
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، خطة توزيع لحوم صكوك الإطعام فى الأسبوع الأول لشهر رمضان، في إطار دورها المجتمعي ومن خلال مشروع صكوك الإطعام شهر رمضان المبارك، حيث سيتم توزيع (100) طن لحوم إطعام تنطلق يوم الأحد 3 / 4 / 2022م وحتى السبت 9 / 4 / 2022م.
 
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه من المقرر أن يتم التوزيع فى المحافظات الآتية: 
 
(القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- بني سويف- المنيا- أسيوط- الفيوم- سوهاج- قنا- الشرقية- الغربية- البحيرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية- شمال سيناء) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه (390) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن. 
 
ويكون توزيع المائة طن لحوم خلال الأسبوع القادم على النحو التالي: 
 
أولًا: يوم الأحد 3 / 4 / 2022م 
 
م - المحافظة - الكمية 
 
1. القليوبية - 4 
 
2. الدقهلية - 4 
 
3. الغربية - 3 
 
4. المنوفية – 2 
 
ثانيًا: يوم الاثنين 4 / 4 / 2022م 
 
م - المحافظة - الكمية 
 
1. القاهرة - 4 
 
2. الفيوم - 4 
 
3. الشرقية - 3 
 
4. البحيرة - 3 
 
ثالثًا: يوم الثلاثاء 5 / 4 / 2022م 
 
م - المحافظة - الكمية 
 
1. الإسكندرية - 4 
 
2. بني سويف - 4 
 
3. المنيا - 4 
 
4. أسيوط - 4 
 
5. سوهاج – 4 
 
رابعًا: يوم الأربعاء 6 / 4 / 2022م 
 
م - المحافظة - الكمية 
 
1. الجيزة - 4 
 
2. الغربية - 3 
 
3. قنا - 3 
 
خامسًا: يوم الخميس 7 / 4 / 2022م 
 
م - المحافظة - الكمية 
 
1. الفيوم - 4 
 
2. الشرقية - 3 
 
3. البحيرة - 3 
 
سادسًا: يوم الجمعة 8 / 4 / 2022م 
 
م - المحافظة - الكمية 
 
1. أسيوط - 4 
 
2. سوهاج - 4 
 
3. قنا - 3 
 
4. شمال سيناء - 2 
 
سابعًا: يوم السبت 9 / 4 / 2022م 
 
م - المحافظة - الكمية 
 
1. القاهرة - 4 
 
2. الإسكندرية - 4 
 
3. الجيزة - 4 
 
4. بني سويف - 4 
 
5. المنيا - 4 
 
علمًا بأنه يتم وضع جدول أسبوعي للتوزيع على مستوى الجمهورية يعلن أسبوعيًّا على موقع الوزارة.
 
 

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