7 فوائد مدهشة لتناول الكرفس.. يعالج الانتفاخ ويحسن الهضم

كتبت - ميرفت رشاد

يحتوي الكرفس على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات والألياف ويمكن أن يكون إضافة سهلة إلى الغداء أو وجبة خفيفة من خلال تقديمه نيئًا، فهو يتميز بالعديد من الفوائد الصحية ، يستحق الكرفس مكانًا على الطاولة لجنى كل هذه الفوائد المذهلة لعلاج الانتفاخ والوقاية من مخاطر أمراض السرطان، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1- علاج للانتفاخ:

بفضل الفثاليدات ، وهو مركب في الخضار له الفضل في إزالة السوائل الزائدة ، فإن تأثير الكرفس الطبيعي المدر للبول سيساعد في طرد الماء من الجسم. إذا كنت تشعرين بالانتفاخ ، فلا داعي للإفراط في تناول المكملات التي لا تستلزم وصفة طبية، اشرب الكثير من الخضروات الصليبية مثل الكرفس للمساعدة في التغلب على الانتفاخ.

2 – ترطيب الجسم:

سيساعد الكرفس على نقل الماء إلى خلاياك لترطيبك بشكل طبيعي ،إذا كنت تشعر بالعطش بشكل خاص ، احتفظ بقطع الكرفس وتعبئته في الثلاجة لتناول وجبة خفيفة عند الذهاب لتناول كوب من الماء، الإلكتروليتات مهمة بشكل خاص حول التمرين، ضع في اعتبارك تعبئة الكرفس وزبدة الفول السوداني كوجبة خفيفة قبل التمرين بالماء لمزيد من الترطيب .

3 -حرق سعرات حرارية إضافية:

يُنسب الكرفس كواحد من الأطعمة الوحيدة التي تجعلك تحرق سعرات حرارية أكثر مما تتناوله ، يرجع ذلك إلى التأثير الحراري للطعام بمعنى آخر ، كمية السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم لهضم وامتصاص الكرفس ببساطة أكبر من إجمالي السعرات الحرارية في الكرفس.

4- زيادة سماكة الدم:

يوجد فيتامين ك في معظم الخضار الخضراء وهو مسؤول عن زيادة سماكة الدم قليلاً وتحسين تخثر الدم، هذا يحسن قدرة جسمك على الاستجابة للجروح أو الإصابات الطفيفة عن طريق تخثر الدم.

5 - تحسين عملية الهضم:

يحتوي الكرفس على نسبة عالية من الألياف ، ويساعد على تحسين عملية الهضم عن طريق الحفاظ على انتظامك، إذا كنت تعاني من تناول ما يكفي من الألياف ، فإن تناول كوب من الكرفس الخام يمكن أن يساعد في تلبية التوصيات اليومية بالألياف من 25 إلى 38 جرامًا.

6 - خفض ضغط الدم:

تحسين ضغط الدم بشكل طبيعي من خلال زيادة الخضار عالية البوتاسيوم مثل الكرفس، ثبت أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة وقليلة الصوديوم يخفض ضغط الدم عن طريق النظام الغذائي وحده

7 - محاربة الخلايا السرطانية:

مضادات الأكسدة تكافح السرطان ، وإذا أكلت الكرفس ، فستجدها ممتلئة تساعد مضادات الأكسدة في تحييد الخلايا السرطانية في الجسم واستعادة الخلايا التالفة.