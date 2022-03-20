اعرف السر.. ليه لازم تشرب مياه طول اليوم

يعتقد الكثيرون أن شرب المياه يكون أثناء العطش فقط ويجهلون أن للمياه فوائد عديدة على صحة الجسم وعلى البشرة والشعر أيضا كما ينصح بشرب ما يقارب من 3 لتر مياه في اليوم أو أكثر وحسب ما ذكره موقع healthdirect فإن فوائد شرب المياه طوال اليوم هي:
فوائد شرب المياه طوال اليوم
1: يزيد الطاقة ويخفف التعب
نظرًا لأن دماغك في الغالب عبارة عن ماء ، فإن شرب الماء يساعدك على التفكير والتركيز بشكل أفضل وتكون أكثر انتباهًا كمكافأة إضافية، يتم أيضًا تعزيز مستويات الطاقة لديك!
2: يعزز فقدان الوزن
يزيل المنتجات الثانوية للدهون ويقلل من تناول الطعام (عن طريق ملء بطنك إذا تم تناوله قبل الوجبات) ، ويقلل من الجوع ، ويزيد من عملية التمثيل الغذائي لديك ولا يحتوي على سعرات حرارية!
3: يطرد السموم
التخلص من الفضلات عن طريق التعرق والتبول مما يقلل من مخاطر الإصابة بحصوات الكلى والتهابات المسالك البولية.
4: يحسن بشرة الجلد
يرطب بشرتك ويحافظ عليها منتعشة وناعمة ومتوهجة وناعمة التخلص من التجاعيد، كما إنه أفضل علاج لمكافحة الشيخوخة.
5: يحافظ على الهضم
يساعد شرب الماء على الهضم الجيد ويمنع الإمساك.
6:تخفيف الصداع
الاكثار من شرب المياه طول اليوم يساعد على تخفيف الصداع والحد من الإرهاق والتعب.
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