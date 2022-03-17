لو عندك سكر حمل ..اعرفى المسموح والممنوع في النظام الغذائي

كتبت ميرفت رشاد

يحدث سكري الحمل عند النساء الحوامل ، حتى لو لم يكن لديهن مرض السكري قبل الحمل، من المعتاد أن يقوم الأطباء باختباره بين الأسبوعين 24 و 28 من الحمل، يمكن لأي امرأة أن تصاب بسكري الحمل، قد تكون في خطر متزايد إذا كنت تعانين من زيادة الوزن، أو كنت مصابة بسكري الحمل من قبل أو لديك أقارب مصابين بداء السكري، في السطور القادمة سنوضح كيفية تناول الطعام الصحي مع سكري الحمل، وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

إذا كنت مصابة بسكري الحمل

بعض الأطعمة تساعد بشكل أفضل في التحكم في نسبة السكر في الدم أكثر من غيرها، نظرًا لأن الحبوب المكررة مثل المكرونة البيضاء والأرز الأبيض والخبز الأبيض والبسكويت ستؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل أسرع من نظيراتها من الحبوب الكاملة، اختارى خيارات الحبوب الكاملة في كثير من الأحيان، الشيء نفسه ينطبق على الكربوهيدرات البسيطة مثل الحلويات السكرية والعصائر للحلويات الطازجة التي تحتوي على كمية أقل من السكر المضاف والمزيد من الألياف، واختارى قطع الفاكهة الكاملة بدلاً من العصير، وتماشياً مع الإرشادات العامة للأكل الصحي ، تجنبى الدهون المتحولة ، واختارى اللحوم الخالية من الدهون أو البروتينات النباتية، واحتفظى بالصوديوم تحت السيطرة عن طريق الحد من الأطعمة المصنعة.

الأطعمة التي يجب إضافتها للنظام الغذائي:

الكربوهيدرات المعقدة:

ترفع الكربوهيدرات نسبة السكر في الدم أكثر من الدهون والبروتينات ، لذلك من المهم الانتباه إلى نوع وكمية الكربوهيدرات التي تتناوليها، اهدفى إلى تناول حوالي 30-45 جرامًا من الكربوهيدرات لكل وجبة و15-30 جرامًا لكل وجبة خفيفة، اختارى الكربوهيدرات المعقدة في معظم الأوقات فهذه تحتوي على ألياف أكثر، مما يبطئ عملية الهضم ويمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم. الفاصوليا والحبوب الكاملة والخضراوات من الكربوهيدرات المعقدة.

اقرنى الكربوهيدرات بالبروتين والدهون الصحية

إن إقران الكربوهيدرات بالبروتين والدهون الصحية يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.،كما أنه يبقيك ممتلئة، حيث يتم هضم البروتين والدهون بشكل أبطأ من الكربوهيدرات ، بدلاً من مجرد تناول تفاحة كوجبة خفيفة، قومى بإقرانها بزبدة الفول السوداني التي توفر البروتين والدهون الصحية.

تناولى الطعام على فترات منتظمة طوال اليوم

تناول ثلاث وجبات ووجبتين أو ثلاث وجبات خفيفة كل يوم، لا تفوت وجبات الطعام ، إنه يحرمك أنت وطفلك من العناصر الغذائية ويمكن أن يتسبب في انخفاض نسبة السكر في الدم بشكل كبير.