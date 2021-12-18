تعرفى على أعراض حمية الحمل السكرى وطرق الوقاية

قد لا يعرف الكثير من الناس ارتباط مرض السكري بالحمل، ورغم أن مرض السكري هو أحد الأمراض الشائعة في نمط الحياة التي نتعرض لها جميعًا، يجب علينا الحفاظ على مستويات السكرفى الدم تحت السيطرة، وفى ظل ضغوط نفسية جراء تحورات كورونا والعزل المنزلى، مما يجعل الأم والطفل أكثر عرضة للإصابة بمرض مثل مرض السكري، وفقا لما نشر بموقع "only my health".
ما هو الحمل السكري؟
المعرفة بمرض السكري الموجود مسبقًا أفضل من أجل التخطيط الأفضل للطفل وتجنب المضاعفات الناشئة، تعتبر السيطرة على مرض السكري وإدارته أمرًا مهمًا قبل الحمل، وهذا يضمن حملًا ونموًا صحيًا للجنين ، وسهولة في الولادة، كما ينتج سكري الحمل عن كيفية استخدام الخلايا للسكر، يمكن التحكم في ذلك عن طريق النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
الأعراض الشائعة لمرض السكريوالتي يمكن أن تساعدك على تتبع الحالة: زيادة العطش، وزيادة الرغبة في التبول، ورؤية مشوشة، والتهابات الخميرة.
الحمل السكرى
أما أعراض حمية الحمل:
الوزن الزائد عند الولادة:بسبب مرض السكري لدى الأم ، يمكن أن يتمتع الطفل المولود بفرصة معقولة لزيادة الوزن
من الممكن أيضًا حدوث صعوبة في التنفس عند حديثي الولادة.
انخفاض نسبة السكر في الدم:يعرف أيضًا باسم نقص السكر في الدم ، ويمكن أن يحدث عند الأطفال، إذا استمرت الحالة ، فقد تحدث أيضًا نوبات.
الولادة المبكرة:تزداد إمكانية الولادة المبكرة قليلاً أيضًا ، قد يزيد مرض السكري من فرص الولادة القيصرية.
تسمم الحمل:من المضاعفات الشديدة مثل تسمم الحمل التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.
الحمل السكرى
السمنة ومرض السكري:نظرًا لتاريخ الأم وإذا كان وزنها زائدًا ، فإن الأطفال معرضون لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 في وقت لاحق في الحياة.
ولادة جنين ميت:يمكن أن يؤدي سكري الحمل عند تركه دون علاج إلى ولادة جنين ميت.
كيفية الوقاية من مرض السكري المرتبط بالحمل؟
يعد التعرف على مرض السكري المتعلق بالحمل طريقة رائعة للتعامل مع كل شيء وإدارته، أثناء التخطيط لإنجاب طفل ، يمكن فحص مستويات السكر لديهم لمعرفة عامل الخطر، وأثناء فترة الحمل ، يمكن لطبيب أمراض النساء المساعدة في مراقبة مستويات السكر جنبًا إلى جنب مع صحتك العامة وصحة الجنين لتقديم المشورة لك وعلاجك وفقًا لذلك.
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