تعرفى على أعراض حمية الحمل السكرى وطرق الوقاية

كتبت - مروة هريدى

قد لا يعرف الكثير من الناس ارتباط مرض السكري بالحمل، ورغم أن مرض السكري هو أحد الأمراض الشائعة في نمط الحياة التي نتعرض لها جميعًا، يجب علينا الحفاظ على مستويات السكرفى الدم تحت السيطرة، وفى ظل ضغوط نفسية جراء تحورات كورونا والعزل المنزلى، مما يجعل الأم والطفل أكثر عرضة للإصابة بمرض مثل مرض السكري، وفقا لما نشر بموقع "only my health".

ما هو الحمل السكري؟

المعرفة بمرض السكري الموجود مسبقًا أفضل من أجل التخطيط الأفضل للطفل وتجنب المضاعفات الناشئة، تعتبر السيطرة على مرض السكري وإدارته أمرًا مهمًا قبل الحمل، وهذا يضمن حملًا ونموًا صحيًا للجنين ، وسهولة في الولادة، كما ينتج سكري الحمل عن كيفية استخدام الخلايا للسكر، يمكن التحكم في ذلك عن طريق النظام الغذائي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

الأعراض الشائعة لمرض السكري والتي يمكن أن تساعدك على تتبع الحالة: زيادة العطش، وزيادة الرغبة في التبول، ورؤية مشوشة، والتهابات الخميرة.



الحمل السكرى

أما أعراض حمية الحمل: