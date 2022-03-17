تكريم مدير تعليم القليوبية لإحراز مراكز متقدمة بمسابقة أجمل حديقة مدرسية ومشتل

القليوبية إبراهيم سالم

أحرزت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة أجمل حديقة مدرسية وأجمل مشتل، حيث قدم مدير عام تنمية مادة التربية الزراعية بديوان عام الوزارة بقيادة المهندس علاء الدين شعبان درويش، درع التميز للدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقدم قطاع التعليم العام بالوزارة بقيادة دكتورة راندا شاهين شهادة تقدير للدكتور ياسر محمود لمشاركة القليوبية في مسابقة "أجمل حديقة مدرسية وأحسن مشتل"، ولما قدمه من جهد مثمر ومتميز للنهوض بالتعليم بالقليوبية والاهتمام بالأنشطة التربوية بالمدارس والمتابعة الجيدة للأنشطة وتنمية المبادرات والمسابقات بالمدارس.

وفي هذا السياق كرّم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الموجه العام للتربية الزراعية بالمديرية سعيد أحمد مصطفى، لمتابعته المستمرة للمدارس في إنشاء المشاتل والحدائق، الأهتمام بها، ومشاركته الفعالة في مسابقة أجمل حديقة وأحسن مدرسة.

وقدم وكيل الوزارة، التهنئة لمدارس القليوبية لجهدهم المتميز في تجميل وتنسيق وتهذيب الحدائق والمشاتل، وظهورها بهذا الشكل الرائع الذي ساهم في فوزها، كما قدم التهنئة والشكر لمعلمي التربية الزراعية بالمدارس، ولموجهي التربية الزراعية بجميع الادارات التعليمية.

وأوضح وكيل الوزارة، إن المدرسة تعد البيت الثاني للطلاب، وأن عليهم الحفاظ عليها وعلى جمال شكلها والاهتمام بنظافتها، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة تبث روح التعاون وتنظيم النشاطات لدى الطلاب وتنمية الإبداع والابتكار.