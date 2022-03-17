العائلة المالكة البريطانية تحتفل بيوم القديس باتريك بحضور كيت ووليام

ريهام عبد الله

احتفلت العائلة المالكة البريطانية، بعيد القديس باتريك، ونشر الحساب الرسمى للعائلة المالكة البريطانية عبر تويتر، صورة قديمة للملكة اليزابيث ملكة بريطانيا، خلال حضور عرض الاحتفال فى يوم القديس باتريك عام 1995، برفقة الملكة الأم.

وقال الحساب الرسمى للعائلة المالكة عبر تويتر: "عيد القديس باتريك سعيد !تم تصوير الملكة إليزابيث الملكة الأم والملكة اليزابيث في عام 1995 مع الحرس الإيرلندى، بعد العرض التقديمي السنوي في يوم القديس باتريك وعرض شامروك.

وتابع: "سيحضر الأمير وليام وكيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، موكب اليوم في ألدرشوت".



العائلة المالكة البريطانية



الملكة اليزابيث والملكة الأم فى احتفالالت يوم القديس باتريك عام 1995

ومن جهة أخرى، أكد الخبير الملكى، ريتشارد فيتزويليامز، أنه لا يرجح أن ترى الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا، حفيدتها ليليبت ابنة هارى وميجان ماركل، شخصيًا، حيث تعرض الأمير هاري لانتقادات بعد أن أعلن يوم الجمعة أنه لن يعود إلى المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر لحضور النصب التذكاري الرفيع المستوى تكريما لذكرى وفاة جده الأمير فيليب دوق أدنبرة.

قال الخبير الملكي ريتشارد فيتزويليامز، الذي كتب على نطاق واسع عن العائلة المالكة، إنه لأمر مؤسف للغاية أن الملكة اليزابيث، 95 عامًا، لم تلتق بعد بابنة الأمير هاري وميجان ماركل، ، بشكل شخصى، والطفلة تبلغ من العمر تسعة أشهر، وتعيش مع والديها وشقيقها في ولاية كاليفورنيا، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.