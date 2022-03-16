إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالصف

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق بمنطقة الصف، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية أمام حركة السيارات وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق بمنطقة الصف بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.