اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالصف

الأربعاء، 16 مارس 2022 07:00 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالصف اسعاف -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق بمنطقة الصف، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية أمام حركة السيارات وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
 
وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق بمنطقة الصف بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
 
وأوصت الإدارة العامة للمرور باتباع العديد من طرق الوقاية لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة أثناء سفرهم بالمحاور الرابطة بين المحافظات تزامنا مع تقلبات الطقس، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:
 
- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.
 
- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.
 
- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.
 
- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.
 
- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
 
- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.
 
- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.
 
- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.
 
- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.
 
- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

 


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