مايا مرسى ناعية أنيسة حسونة: فقدت مصر نموذجا وطنيا ملهما للمرأة المصرية

كتب محمود راغب

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه ببالغ الحزن والأسى أنيسة حسونة عضوة مجلس النواب سابقا والكاتبة والباحثة السياسية، والرئيسة التنفيذية لمستشفى الناس، والمديرة التنفيذية السابقة لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب ،والتى وافتها المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان الراحلة العظيمة أنيسة حسونة ، قائلة:" فقدت مصر اليوم نموذج وطنى عظيم وملهم للمرأة المصرية القوية المثابرة، التى كرست حياتها لخدمة وطنها و مجتمعها بكل اخلاص ومهنية حتى آخر لحظات حياتها ، كما تعد رائدة من رائدات العمل الوطنى، وشرفت جميع المناصب التى تقلدتها".

ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة وأصدقاء الفقيدة سائلين الله عز و جل أن يتغمدها بواسع رحمته و يسكنها فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون".