قومى الإعاقة ناعيا أنيسة حسونة: لها تاريخ حافل بالمجال التنموى والتطوعى والبرلمانى

كتب ــ محمود راغب

نعت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة أنيسة حسونة ، التي رحلت عن عالمنا اليوم الأحد، بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت المشرف العام على المجلس، أن الفقيدة الراحلة لها تاريخ حافل في المجال التنموي والتطوعي والبرلماني، هذا بجانب دورها العظيم كرئيس تنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وكانت واحدة من محاربات مرض السرطان بعد إصابتها به منذ 5 سنوات تقريبا.

وتقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، بخالص التعازي لعائلة الراحلة ولكل محبيها ومن تعلموا على يديها، داعية المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته وان يلهم أهلها الصبر والسلوان.