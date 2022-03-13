اليوم السابع
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قومى الإعاقة ناعيا أنيسة حسونة: لها تاريخ حافل بالمجال التنموى والتطوعى والبرلمانى

الأحد، 13 مارس 2022 02:07 م
قومى الإعاقة ناعيا أنيسة حسونة: لها تاريخ حافل بالمجال التنموى والتطوعى والبرلمانى الراحلة أنيسة حسونة
كتب ــ محمود راغب

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نعت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة أنيسة حسونة، التي رحلت عن عالمنا اليوم الأحد، بعد صراع مع مرض السرطان. 
 
وقالت المشرف العام على المجلس، أن الفقيدة الراحلة لها تاريخ حافل في المجال التنموي والتطوعي والبرلماني، هذا بجانب دورها العظيم كرئيس تنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، وكانت واحدة من محاربات مرض السرطان بعد إصابتها به منذ 5 سنوات تقريبا. 
 
وتقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، بخالص التعازي لعائلة الراحلة ولكل محبيها ومن تعلموا على يديها، داعية المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته وان يلهم أهلها الصبر والسلوان. 
 
 
 
 

المجلس القومى للاعاقه

انيسة حسونة

وفاة انيسة حسونة

رحيل انيسة حسونة

أنيسة حسونة

وفاة أنيسة حسونة

النائبة أنيسة حسونة

رحيل أنيسة حسونة

وفاه انيسه حسونه

انيسه حسونه

الدكتورة انيسة حسونة

السيرة الذاتية لأنيسة حسونة

أولاد انيسة حسونة

السرطان

المرأه

وفاة الدكتورة أنيسة حسونة

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