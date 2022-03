للنساء.. اعرفى أعراض التهاب الفقار اللاصق وطرق العلاج

كتبت ميرفت رشاد

التهاب الفقار اللاصق هو شكل من أشكال التهاب المفاصل الذي يهاجم العمود الفقري، إنها حالة مؤلمة مزمنة يمكن أن تسبب التهابًا حادًا في الفقرات لتندمج ، مما يؤدي إلى مشاكل في الحركة ومضاعفات أخرى، في حين أن المرض يصيب الرجال والنساء على حد سواء ، فإن النساء يعانين من أعراض مختلفة عن الرجال ، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

قال الدكتور براديب كومار سارما ، رئيس قسم أمراض الروماتيزم والمناعة السريرية بالهند : "في الإناث ، يكون المرض أكثر اعتدالًا مما يؤدي إلى التأخير في التشخيص أو حتى التشخيص الخاطئ ، وعادة ما يبلغون عن المزيد من آلام الظهر الليلية التي يؤخر العلاج الصحيح للمرض، تعاني النساء من الألم أكثر من الرجال ويبدو أنهن لا يتلقين العلاج الكافي، الألم في الصدر وأعلى الظهر أكثر شيوعًا عند الإناث ثلاث مرات منه عند الذكور، بالإضافة إلى ذلك ، فإن آلام الظهر والمفاصل الطرفية المنتشرة أكثر شيوعًا بين الإناث ".

الحقائق الأساسية حول التهاب الفقار اللاصق عند النساء:



التشخيص الصحيح:



غالبًا ما يتم تشخيص التهاب الفقار اللاصق خطأً على أنه ألم الظهر المزمن الناجم عن الصدمات البسيطة أو الوضع السيئ أو ميكانيكا الجسم السيئة، فإن 90 في المائة من النساء تعانى من آلام أسفل الظهر ، لذلك من الصعب التفريق بين الألم الميكانيكي والالتهابات بين النساء.

وفقًا لجمعية التهاب الفقار الأمريكية ، تميل النساء إلى أن يكون لديهن تلف أقل في المفاصل يمكن رؤيته في الأشعة السينية من الرجال ؛ ومع ذلك ، فإنهم يميلون إلى الشعور بمزيد من الأعراض ، مثل زيادة التعب والألم والقيود في الحركة.

الحمل والولادة :



عادةً ما يتم تشخيص التهاب الفقار اللاصق لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا ، حيث تظهر أعراضه الأولى على 80٪ قبل سن 30 عامًا ، والحمل والولادة هي مشكلة تحتاج العديد من النساء لمناقشتها معهن. الأطباء. في دراسة أجريت على النساء المصابات بـ axSpA نُشرت في يونيو 2018 في مجلة Rheumatology ، وجد الباحثون أن نشاط المرض والألم كانا في أعلى مستوياته خلال الثلث الثاني من الحمل.

الصحة العاطفية:



في حين أن الأعراض مثل الألم والقيود الفسيولوجية قد تؤثر على كل من الرجال والنساء ، فقد تكون الحالة أكثر احتمالية لإثارة الشعور بالذنب لدى النساء. قد تشعر المرأة بالذنب عندما لا تكون قادرة على العمل بالمستوى الذي تتوقعه من نفسها ، مما قد يؤدي بدوره إلى القلق والاكتئاب وأشكال أخرى من التأثير العاطفي، لا ينبغي أن يؤدي تشخيص التهاب الفقار اللاصق إلى الذعر ، نعم إنه مرض مزمن يحتاج إلى علاج طويل الأمد لكن العديد من الخيارات العلاجية متاحة .

العلاج :



من المهم جدًا أن تكون على دراية بـ AS وتأثيره المحتمل على جسمك، ومشاركة التقدم في الأعراض واتباع جدول الدواء حتى خلال الفترة الخالية من الأعراض هو المفتاح لوقف تقدم المرض.

هناك خيارات علاجية متقدمة متاحة مثل الأدوية البيولوجية التي تساعد على إبطاء تقدم الضرر الهيكلي الناجم عن AS ، ومنع اندماج العظام وفي كثير من الحالات منع تكوين العظام الجديدة، ويجب على جميع النساء أن ينتبهن لآلام الظهر المزمنة التي تستمر لأكثر من ثلاثة أشهر وأن نستشير أخصائي أمراض الروماتيزم في الوقت المحدد، يجب على جميع مرضى AS الالتزام بتعديلات نمط الحياة والعلاجات التي يصفها الطبيب، تذكر أن AS غير المعالج أو الخاضع للرقابة قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات ويجب عدم تجاهلها.