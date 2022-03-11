مركب متوفر فى الفلفل الأخضر يقضى على دهون البطن.. اعرفه

فاطمة ياسر

تراكم الدهون حول البطن تزيد من فرص الإصابة بمرض السكري، ولذا يحث جميع الأطباء بضرورة اتباع أنظمة غذائية هادفة للتخلص من هذه الدهون الحشوية للحفاظ علي الصحة العامة وتجنب الإصابة بالأمراض المزمة كالسكر.

لذا فتغير عادات اليومية الخاطئة واتخاذ خيارات نمط الحياة الصحيحة يعد من الأمور الجيدة للحفاظ على صحتك، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز أنواع الخضروات التي تساعد في هذه الرحلة الناسفة لدهون البطن، وفقا لموقع " إكسبريس".

أكد التقرير، أن الأطعمة الغنية بالألياف، تعد من الحيل الغذائية الهادفة في رحلة فقدانك للوزن والتخلص من الدهون المتراكمة حول البطن، والسبب هو أن الجسم يكسر الألياف القابلة للذوبان من خلال التخمير، ما يؤدي إلى إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، وهذا هو السبب في تقليل أو التخلص من دهون البطن.

وحث التقرير علر تناول الأطعمة أو الخضروات أيضا الغنية بفيتامين أ وسي وحمض الفوليك، كالفلفل الأخضر، لأنها مصادر رائعة للألياف، وأيضا تمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، لأن الفلفل يحتوي علي مركب الكابسيسين، الذي ثبت دورة في ارتفاع نسبة حرق الدهون.

وأشار التقرير، إلى أن هناك دراسة نشرت في المجلة الدولية للبدانة، درس الباحثون تأثيرات المركبات على الفئران، وكان من ضمن هذه المركبات الكابسيسين، الذي ثبت أنه يساعد في حرق الدهون وتقليل الوزن، وأيضا تقليل فرص الإصابة بمرض السكر.