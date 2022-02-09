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نائبة وزير الدفاع الأوكراني: روسيا تدفع بالقوات للابتزاز والضغط ولا نتوقع هجوما وشيكاً

الأربعاء، 09 فبراير 2022 08:58 م
نائبة وزير الدفاع الأوكراني: روسيا تدفع بالقوات للابتزاز والضغط ولا نتوقع هجوما وشيكاً الجيش الروسي - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، إنها لا تتوقع هجوما روسيا وشيكا، موضحة أن روسيا تدفع بالقوات للابتزاز وممارسة الضغط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، اليوم، الأربعاء، أن البيت الأبيض أقر خطة سيعمل بموجبها البنتاجون على مساعدة آلاف الأمريكيين لمغادرة أوكرانيا في حال تعرضها لـ"غزو روسي".

وأفادت الصحيفة في تقرير نشرته عبر موقعها الإليكتروني، أن ذلك يأتي في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتجنب أي نوع من الإجلاء الفوضوي لمواطنيها الذي سبق وأن تم في أفغانستان.

ونوّهت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أمريكيين قولهم: "إنه تم نشر بعض من القوات البالغ عددها 1700 جندي من الفرقة 82 المحمولة جواً في بولندا لتعزيز ذلك الحليف في الأيام المقبلة فيما يتعلق بالبدء في إنشاء نقاط تفتيش ومعسكرات وغيرها من المرافق المؤقتة داخل حدود بولندا مع أوكرانيا استعدادًا لخدمة الأمريكيين الوافدين".

وأضاف المسؤولون، أنه غير مصرح للقوات بدخول أوكرانيا، ولن تقوم بإجلاء الأمريكيين أو القيام بمهمات جوية من داخل أوكرانيا.


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