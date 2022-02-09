وأفادت الصحيفة في تقرير نشرته عبر موقعها الإليكتروني بأن ذلك يأتي في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتجنب أي نوع من الإجلاء الفوضوي لمواطنيها الذي سبق وأن تم في أفغانستان.



ونوّهت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أمريكيين قولهم: "إنه تم نشر بعض من القوات البالغ عددها 1700 جندي من الفرقة 82 المحمولة جواً في بولندا لتعزيز ذلك الحليف في الأيام المقبلة فيما يتعلق بالبدء في إنشاء نقاط تفتيش ومعسكرات وغيرها من المرافق المؤقتة داخل حدود بولندا مع أوكرانيا استعدادًا لخدمة الأمريكيين الوافدين".



وأضاف المسؤولون أنه غير مصرح للقوات بدخول أوكرانيا ولن تقوم بإجلاء الأمريكيين أو القيام بمهمات جوية من داخل أوكرانيا.



وعوضاً عن ذلك، قال المسؤولون إن: "المهمة ستكون تقديم دعم لوجيستي للمساعدة في تنسيق إجلاء الأمريكيين من بولندا، بعد وصولهم من العاصمة كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا، على الأرجح براً ودون دعم عسكري أمريكي".



وكشف المسؤولون أن ما يقرب من 30 ألف أمريكي موجودون حاليًا في أوكرانيا، وفي حال هاجمت روسيا، فمن المحتمل أن يرغب بعضهم بالإضافة إلى الأوكرانيين وغيرهم في المغادرة بسرعة.



وحشدت روسيا قواتها على طول الحدود مع أوكرانيا لأشهر، وقال مسؤولون غربيون إن غزواً روسياً قد يحدث في غضون أسابيع، رغم أن الكرملين نفى مراراً تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا.