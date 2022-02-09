محافظ المنوفية: تطعيم 72 ألف و 564 مواطن ضد فيروس كورونا

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن حصيلة اليوم الأول لحملة تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا التى تم تدشينها أمس بلغ 72 ألف و 564 مواطن بنطاق المحافظة، مؤكداً أن الحملة مستمرة فى تطعيم المواطنين حتى يوم الخميس 24 فبراير الجارى والتى تستهدف جميع الفئات والأعمار بدءً من 12 عام وكبار السن و ذوى الهمم والغير قادرين، مشدداُ على كافة الأجهزة التنفيذية بضرورة تذليل كافة العقبات وتقديم أوجه الدعم اللازم لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها.

أفاد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن فعاليات اليوم الأول للحملة الموسعة لتطعيمات لقاحات كورونا، أسفرت عن تطعيم 59 ألف و 734 مواطن ( جرعة أولى ) ، 11 ألف و 261 مواطن ( جرعة ثانية ) ، 1569 مواطن ( جرعة تنشيطية) بإجمالى 72 ألف و 564 مواطن بنطاق مراكز ومدن المحافظة ، وذلك من خلال إنتشار 1700 فرقة ثابتة ومتحركة ( من منزل لمنزل ومن شقة لشقة ) تستهدف الوصول لمختلف الفئات والأعمار دون اشتراط التسجيل المسبق على المنظومة الإلكترونية لوزارة الصحة لضمان تطعيم أكبر عدد من المواطنين والوصول لأعلى نسبة مستهدفة بنطاق المحافظة.

ومن جانبه ناشد محافظ المنوفية مجدداً أهالى وأبناء المحافظة بضرورة التجاوب مع فرق التطعيم وسرعة التوجه للمراكز الطبية وفرق تلقى اللقاح المنتشرة بأرجاء المحافظة للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا حفاظاً على الصحة العامة.











